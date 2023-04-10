В пятницу, 7 апреля, торги на локальном валютном рынке закрылись восстановлением позиций рубля. Внешний вакуум новостей по случаю Good Friday и сигналы от Минфина РФ позволили инвесторам несколько сократить падение курса национальной валюты. По итогам дня пара доллар/рубль понизилась на 0,30%, до 81,12, евро/рубль — на 0,27%, до 88,91 рубля, юань/рубль выросла на 0,10%, до 11,8120 рубля.

Минфин РФ сообщил, что дефицит государственного бюджета в феврале сократился. Инвесторы восприняли информацию как позитив, что отразилось в стабилизации курса рубля.

В понедельник, 10 апреля, торги на Мосбирже открылись смешанными колебаниями в рублевых парах. Курс доллара сначала снизился, а затем вернулся к повышению до 81,76 рубля, курс евро укрепился до 89,16 рубля, курс юаня — до 11,8800 руб.

Согласно деталям отчета Минфина, за январь-март 2023 года нефтегазовые доходы России сократились на 45% и составили 1,635 трлн руб. Основной причиной уменьшения стало падение цен на нефть, а также снижение экспорта газа.

При этом, по замечанию ведомства, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов обеспечило устойчивость бюджетной системы. Во втором полугодии, как ждут в Минфине, постепенное сокращение дисконта на нефть марки Urals и уточнение механизма определения налоговой базы будут способствовать восстановлению потока налоговых поступлений от нефтяного сектора.

Сегодня мировые рынки капитала будут постепенно возвращаться к стандартному режиму торгов после пасхальных каникул, однако часть европейских стран все еще отдыхает.

Доллар США в понедельник проследует в коридоре 80,50-82,00 руб., евро — 87,70-90,00 руб.

Российский фондовый рынок в понедельник может стартовать повышением. В течение сессии инвесторы будут оценивать новостной поток, который смотрится вполне нейтральным. Индекс МосБиржи проторгуется в рамках 2485-2525 пунктов, не исключено обновление рекордных пиков. Индекс РТС останется в диапазоне 965-990 пунктов.