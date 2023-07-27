В среду рубль преимущественно торговаться в узких диапазонах. Налоговый период больше не оказывает поддержки российской валюте, а иных факторов опоры пока нет. Пара доллар/рубль выросла на 0,03% до 90,15 руб., евро/рубль — на 0,30% до 99,93 руб., юань/рубль — понизилась на 0,40% до 12,58 руб.

В нефти продолжается ралли. Инвесторы если и реагируют на новостной поток, то реализуют его в ценах очень быстро и так же оперативно возвращаются к прежнему тренду. Баррель Brent вырос до $83,79.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,5% годовых. Это было ожидаемо. Сентимент по итогам заседания оказался сдержанным. Доллар США отреагировал снижением, поскольку риторика ФРС оказалась неконкретной: регулятор оставил вероятность роста ставки, если это потребуется экономике, и отказался от снижения ставки в этом году.

В России статистика выходит неоднородной. К 24 июля инфляция в годовом выражении ускорилась до 4,19% с 3,86% неделей ранее. Это может быть локальный всплеск цен, но стоит понаблюдать. Промышленное производство за I полугодие выросло на 2,6%, основной подъем пришелся на II квартал.

В четверг доллар США проследует в границах 89,80-90,45 руб., евро останется в пределах 99,50-100,50 руб.

Индекс МосБиржи снова оказывается перед стратегическим сопротивлением в 3000 пунктов. Сессия может стартовать ростом на 0,1-0,2% и состоится в диапазоне 2950-3000 пунктов.