МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август) 3% 2,8% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2023) -0,2% -0,2% (факт)
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2023) -0,1% 0% (факт)
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (август) 83,5 83,8
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (август) 91,3 89,8
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (август) 87,3 86,6
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
14:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:00 USD США — Экономический симпозиум в Джексон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
17:00 USD США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (август) 3% 2,9%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 68,3 67,3
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 71,6 71,1
17:00 USD США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (август) 3,4% 3,3%
17:05 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 520  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 642  
22:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 51 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 242,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 121,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 5,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -118,4 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -53,4 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -81 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 159,9 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для участия в ВОСА (26.09.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы Наблюдательного совета банка, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 09.10.2023) 11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022) + 21,16 (ао), 0,22 (ап) (фин2022) — див-д 2022 19,08 (ао), 0,22 (ап) (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
  RUB НОВАТЭК — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2023) 45 (1П2022) + 60,58 (фин) — див-д 2022  