События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 августа
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
|3%
|2,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2023)
|-0,2%
|-0,2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|-0,1%
|0% (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (август)
|83,5
|83,8
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (август)
|91,3
|89,8
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (август)
|87,3
|86,6
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джексон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|17:00
|USD
|США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (август)
|3%
|2,9%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|68,3
|67,3
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|71,6
|71,1
|17:00
|USD
|США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (август)
|3,4%
|3,3%
|17:05
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|520
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|642
|22:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|51 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|242,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|121,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|5,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-118,4 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-53,4 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-81 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|159,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для участия в ВОСА (26.09.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы Наблюдательного совета банка, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 09.10.2023)
|11,81 (ао), 0,11 (ап) (1П2022) + 21,16 (ао), 0,22 (ап) (фин2022) — див-д 2022
|19,08 (ао), 0,22 (ап) (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
|RUB
|НОВАТЭК — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2023)
|45 (1П2022) + 60,58 (фин) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230825/841567319.html