МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День труда — выходной день    
  CAD Канада — День труда — выходной день    
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2023) 0,5% -0,8%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июль) 18,7 млрд евро  
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -11 тыс  
16:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август    
  RUB ОГК-2 — СД (вопрос увеличения УК путем допэмиссии, о созыве ВОСА по поводу допэмиссии)    