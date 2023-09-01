2023-09-01T16:42:59+03:00
2023-09-01T16:42:59+03:00
2023-09-01T16:42:59+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230901/841636860.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 сентября
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Ожидаемые в понедельник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD
США — День труда — выходной... ПРАЙМ, 01.09.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|USD
|США — День труда — выходной день
|
|
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|CAD
|Канада — День труда — выходной день
|
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2023)
|0,5%
|-0,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (июль)
|18,7 млрд евро
|
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-11 тыс
|
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август
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|RUB
|ОГК-2 — СД (вопрос увеличения УК путем допэмиссии, о созыве ВОСА по поводу допэмиссии)
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