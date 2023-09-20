МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,6 трлн йен -0,56 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (август) -0,066 трлн йен -0,931 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (август) -0,3% -0,8% (факт)
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,45% 3,45% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,4% 0,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 6,8% 6,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август) -0,4% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) -1,1% 0,3% (факт)
10:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
10:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
12:50 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,954 млн барр  
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -2,45 млн барр  
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 5,5% 5,5%
21:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
21:30 USD США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 1,4%  
  RUB Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 25.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 01.10.2023)   118,43 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023