События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 сентября
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,6 трлн йен
|-0,56 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (август)
|-0,066 трлн йен
|-0,931 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (август)
|-0,3%
|-0,8% (факт)
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,45%
|3,45% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,4%
|0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|6,8%
|6,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август)
|-0,4%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|-1,1%
|0,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|12:50
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,954 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-2,45 млн барр
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|5,5%
|5,5%
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|1,4%
|RUB
|Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 25.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 01.10.2023)
|118,43 (1П2023, рекоменд. СД) — див-д 2023
https://1prime.ru/experts/20230920/841783162.html