МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
11:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь) 8 7
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь) 1 2
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь) 5,25% 5,5%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
14:30 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (2кв2023) -219,3 млрд долл -221,2 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 220 тыс 225 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 12 -1
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь) -6  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август) -0,1% 0%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август) -2,2%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (август) 4,07 млн барр 4,1 млн барр
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:40 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.09) 576,6 млрд долл (на 08.09)  
  RUB Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 11.10.2023) 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин) (ао, ап) — див-д 2022 27,54 (1П2023, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2023
  RUB РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 2022) $0,8160600621 (только ап) — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022