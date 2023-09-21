События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 сентября
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь)
|8
|7
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь)
|1
|2
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь)
|5,25%
|5,5%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|14:30
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (2кв2023)
|-219,3 млрд долл
|-221,2 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|220 тыс
|225 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|12
|-1
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|-6
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август)
|-0,1%
|0%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август)
|-2,2%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (август)
|4,07 млн барр
|4,1 млн барр
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:40
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.09)
|576,6 млрд долл (на 08.09)
|RUB
|Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 11.10.2023)
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин) (ао, ап) — див-д 2022
|27,54 (1П2023, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2023
|RUB
|РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 2022)
|$0,8160600621 (только ап) — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230921/841792870.html