Январь завершается на позитивной ноте: в предпоследний день месяца индекс Мосбиржи вплотную подобрался к сопротивлению в области 3200 п. Оптимистичные настроения подогреваются заявлениями Банка России о том, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции. ИТ — сектор вновь показал опережающую динамику, новости о переезде Яндекса (YNDX 3078 руб., +2,77%) в российский контур провоцируют рост котировок акций компании, хотя позитивная динамика может приостановиться в ближайшие дни: на графике акции выглядят перекупленными.

Банк России отчитался о снижении годовых темпов корпоративного кредитования до 1,8% в декабре с 2% в ноябре 2023 года. Темпы роста ипотечного кредитования в декабре сохранились на высоком уровне, составив 2,9%, несмотря на ужесточение условий по льготным программам. Устойчивый спрос на недвижимость регулятор связывает с желанием людей вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий. В этом контексте мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор финансов, выделяя Сбербанк (SBER 275,67 руб., +0,59%), и не ждем сильного снижения прибыли финансовых организаций по итогам 2024 года. Тем временем Банк России прогнозирует снижение прибыли банков с 3,3 трлн руб. в 2023 году до 2,3-2,8 трлн руб. в 2024 году.

Тарифы на международные перевозки повышаются из-за нестабильности в Красном море: за неделю Baltic Air Freight Index вырос на 6,4% за неделю. На этом фоне может сохраниться интерес инвесторов к акциям Аэрофлота (AFLT 39,38 руб. +2,82%).

В среду утором настроения на глобальных рынках смешанные. Нефть немного корректируется после роста во вторник до $84 за баррель. Золота в качестве защитного актива не реагирует на усиление неопределенности. На российском фондовом рынке ожидаем нейтральную динамику индексов.