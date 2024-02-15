На прошлой неделе Минфин США разместил десятилетние казначейские облигации на сумму $42 млрд, что побило рекорд размещений "десятилеток" ноября 2020 года в размере $41 млрд. И, судя по обновленным планам ведомства, это только начало: до конца апреля на аукционах также будут предложены исторически максимальные объемы двух- и пятилетних облигаций.

При опубликовании планов по заимствованию на февраль — апрель у некоторых участников рынка были опасения, что избыточное предложение окажет давление на кривую доходности. Но фактически Минфин сумел провести размещение дороже рынка — доходность по цене отсечения составила 4,093% при рыночной доходности 4,105%. Иными словами, рынок не только справился с рекордным объемом, но и показал довольно высокий спрос на предложенный выпуск.

В том, что объемы размещений казначейских облигаций США растут со временем, нет ничего удивительного. С одной стороны, вместе с временной "заморозкой" потолка по размеру госдолга темпы его роста заметно ускорились. После подписания соответствующего закона президентом США госдолг страны вырос на 8%. С учетом жесткой денежно-кредитной политики ФРС новый заем пришлось брать в условиях высоких ставок, не стоит забывать и о рефинансировании погашающихся обязательств, которые были взяты в период околонулевых ставок (т. н. ZIRP).

С другой стороны, даже если бы темпы роста госдолга были соразмерны темпам роста ВВП, то в номинальном выражении Минфин все равно бы увеличивал объемы заимствований. Всему виной инфляция — по мере роста экономики страны растут, помимо прочего, и номинальные показатели бюджета, в том числе размер его дефицита и, соответственно, объемы заимствований. Поэтому пугаться постепенного увеличения объемов предложения со стороны Минфина не стоит, это вполне нормальное явление, которое само по себе вряд ли способно серьезно повлиять на стоимость казначейских облигаций.

Что действительно оказывает влияние на кривую доходности, так это макроэкономические данные. Рынок пристально следит за различными показателями. Индекс цен производителей, состояние рынка труда, выступления и комментарии членов ФРС — все это находится в фокусе внимания. Но самым важным показателем, безусловно, является инфляция. Ее динамика определяет денежно-кредитную политику ФРС, а любые значения, которые выходят за рамки ожиданий рынка, вызывают довольно сильную его реакцию.

Так, например, на этой неделе вышли данные по январской инфляции. Она замедлилась до 3,1% г/г в январе с 3,4% г/г в декабре, а базовая инфляция осталась на уровне декабря (3,9% г/г). На первый взгляд цифры кажутся позитивными. Тем не менее рынок тут же отреагировал ростом доходностей на 10-20 б. п. в середине и конце кривой. Причиной стали как раз завышенные ожидания: инвесторы надеялись на замедление общей инфляции до 2,9% и базовой инфляции до 3,7%. Теперь, по всей видимости, ФРС продолжит держать ставку на текущих уровнях еще какое-то время, а Минфин продолжит занимать под высокий процент. Новый план по заимствованиям будет представлен в конце апреля — вполне возможно, что мы увидим очередной рекордный объем по какому-либо из выпусков.