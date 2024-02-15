Локальный скачок доллара перед заседанием ЦБ
Тенденция замедления и устойчивости курса российской валюты наблюдается на настоящий момент, однако значения по курсу ЦБ еще не достигли уровней 92, 98,5 и 12,7 рубля за доллар, евро и юань соответственно. Доллар только перескочил отметку в 92 рубля сегодня на торгах на бирже.
Предполагаемая пауза в цикле ужесточения монетарной политики Банка России оказывает давление на рубль. Запланированное заседание регулятора на ближайшую пятницу, вероятно, подтвердит сохранение учетной ставки на уровне 16%, согласно большинству аналитиков.
Декабрь принес рост торгового баланса страны на 1,2 млрд долларов, достигнув отметки в 10,22 млрд долларов. Это вызывает оптимизм на рынке в свете умеренных мировых цен на нефть (более 80 долларов за баррель Brent и 71 доллар за Urals) и обязательств экспортеров продавать валюту.
На мировом валютном рынке доллар продолжает лидировать перед основными конкурентами с начала текущего года. Индекс DXY достигает максимума за 13 недель, поднимаясь практически до отметки в 105 пунктов.
До конца месяца доллар ещё будет поддерживаться факторами, обеспечивающими неизменность монетарной политики ФРС США.
Прогнозы:
Доллар торгуется в диапазоне 90-92 рублей, поддерживая рост к уровню 94-95 рублей за доллар.
Евро превышает зону поддержки 95,5-97 рублей и стремится к восстановлению в диапазоне 100-101,5 рублей за евро.
Евро по отношению к доллару может снизиться в коридор 1,06-1,07, тогда как сопротивление остаётся на уровне 1,08-1,09.
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