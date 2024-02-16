Индекс Мосбиржи вчера закрылся на самой высокой отметке с конца октября 2023 г. — 3265 п. Принципиально — и мы это отмечали накануне — чтобы тренд вверх сохранился и техническая поддержка на 3240 п. устояла. Все так и произошло — 3240 п. было, а закрытие рынка состоялось на четырехмесячном пике. Тем самым подтверждаем наш план движения индекса на верхнюю границу широкого полугодового боковика — 3000-3300 п. И это лишь локально, а фундаментально индекс видится выше 3650 п. к концу 2024 г.

Сильнее рынка на торгах были акции Ростелекома — обновлены максимумы с января 2022 г., выше 83,8 руб. Технически тренд вверх может продолжиться, а фундаментально цена видится на 90 руб. Причина оптимизма — анонс от руководства корпорации возможных дивидендов за 2023 г. и идея выхода на IPO дочерних компаний. Раллировали и акции девелопера ПИК на фоне сильных продаж жилья и в ожидании достижения ставки ЦБ своих максимумов с последующим послаблением ДКП — 870 руб., а это уровни на февраль 2022 г., но акции технически перегреты.

Рубль упал на минимумы декабря, доллар протестировал 92,5, и вчера мы отмечали именно такой сценарий торгов. Сегодня состоится заседание ЦБ, и, несмотря на идею удержания ставки в 16% годовых, быстрого смягчения позиции регулятора не предполагается — не ранее начала II полугодия, скажем, с 7 июня. Тем самым факторов обширной девальвации рубля нет, а доллар от важного уровня 92,5 может вновь пойти на ослабление в сторону 90.