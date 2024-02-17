Ух и наделало же шума опубликованное в конце января исследование динамики мировых валют от независимой консалтинговой компании Creative Planning. Неожиданно оказалось, что за последние 10 лет по отношению к доллару США не девальвировались всего две валюты: швейцарский франк и (тут должна быть барабанная дробь) армянский драм.

Народ робко потянулся в банки узнавать, как можно купить наличный франк (а тут, увы, определенные сложности были даже и до 2022 года). А кто-то даже высказал мнение, что возможно в качестве альтернативы доллару следует рассматривать не китайскую, а армянскую валюту.

Ну а я в очередной раз подумал о том, насколько же важно в финансах кроме математики еще и понимание смысла. Так чтобы не просто взять две цифры (одну из 2014 года, другую из 2024) и найти процентное изменение между ними, а чтобы еще и осознать, что же именно произошло. Ведь для экономики важна не только величина изменений, но и то, каким путем этого изменения были достигнуты.

Результаты исследования Creative Planning

Начнем, пожалуй, с самого интересного.

Если устойчивость швейцарского франка в среде финансистов уже стала своего рода "притчей", то как же в соседи к нему вдруг попал армянский драм?

График ниже все объясняет. Драм долгое время был в значительной мере девальвирован по отношению к доллару. Переломный момент для него начался в начале марта 2022 года. И "повинен" в этом наш российский капитал. Армения была выбрана нашими гражданами и как место жительства (по данным Министерства экономики Армении в 2022 году в страну приехало 108-110 тысяч россиян), и как место для релокации бизнеса (в том же 2022 году граждане России открыли в Армении 7328 различных бизнес-субъектов). Все эти люди и бизнесы создали мощнейший денежный поток (около полумиллиарда долларов США ежеквартально), который естественным образом поддержал и экономику страны и ее национальную валюту (в 2022 году приток денежных переводов из России обеспечил 18,4% ВВП Армении). В итоге армянский драм к концу года вырос к доллару США более чем на 22% (до 393,73 драма за 1 доллар).

Сегодня драм также сохраняет поддержку за счет внешних денежных потоков. Именно "денежные переводы" является сегодня основной статьей счета внешних операций Армении. И эта поддержка настолько существенна, что даже армяно-азербайджанский военный конфликт не смог сильно поколебать драм. В августе 2023 году рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Армении с уровня "B+" до "BB-". При этом в сообщении агентства говорится, что оно ожидает "относительно высокий рост ВВП" страны в течение следующих нескольких лет.

Цена 1 доллара США в армянских драмах

Армянский драм едва ли сможет заменить в международных расчетах китайский юань. Но исключительно по причине малости армянской экономики. Доля Армении в мировом ВВП в 2022 году составляла всего порядка 0,03% (три сотых процента). Дневной оборот на торгах армянским драмом в несколько тысяч раз ниже, чем юанем или долларом. Однако если армянские банки смогут обеспечить стабильность денежных транзакций, драм может сыграть роль средства расчетов малого и среднего бизнеса с контрагентами в ЕС, а также как еще одна возможность для граждан защитить свои накопления от девальвации (еще одна валюта для диверсификации сбережений).

Теперь вернемся к швейцарскому франку.

Швейцарский франк — это одна из ключевых валют мира. Курс швейцарского франка к доллару США является сегодня одной из важнейших котировок, за которой следят финансисты всех стран (особенно те, кто работает на международном финансовом рынке).

Эта валюта славится своей силой. И для этого у франка много причин. Это и политическая стабильность государства. И сформированная за несколько веков мощнейшая финансово-банковская система. И экономическая устойчивость страны, где низкая инфляция сохраняется на протяжении уже многих лет. И накопленные значительные финансовые резервы (только представьте, крошечная Швейцария обладает сегодня седьмым по величине запасом золота в мире). Ну и конечно история, история страны как "надежного хранилища капитала" для всего мира (Швейцарии удавалось сохранять нейтралитет в течение двух последних мировых войн, при этом швейцарские банкиры охотно проводили финансовые операции для всех сторон конфликта). Отказ Швейцарии от присоединения к зоне евро (изначально многими критикуемый), как оказалось, сегодня тоже является фактором стабильности. Защищенность от европейского долгового кризиса и возможность швейцарского ЦБ проводить собственную независимую денежно-кредитную политику стали основой для стабильности франка.

Так что наличие франка в списке фаворитов ни для кого не является сюрпризом. Напротив, все бы очень удивились если бы его там вдруг не оказалось.

Цена 1 доллара США в швейцарских франках

Швейцарский франк хороший инструмент для сбережений, но вот беда, он не является дружественным по отношению к нам. Причем это еще слабо сказано. Швейцария сегодня ввела, пожалуй, самые жесткие из всех существующих ограничений на использование своей валюты россиянами. Как же нам быть? Как защитить свои сбережения от девальвации, если одна из самых надежных валют мира оказалась нам недоступной?

В рейтинге Creative Planning вполне сознательно не включены так называемые "квази-доллары" — валюты, курс которых имеет жесткую привязку к доллару США. На практике их курс, конечно, может в определенной мере колебаться относительно доллара, но коридор этого колебания довольно узкий.

Сегодня таких валют две, и обе они считаются для нас "дружественными", это гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. С покупкой гонконгского доллара, после введения санкций относительно СПБ-Биржи, имеются определенные сложности. А вот дирхам ОАЭ вполне доступен. Ряд банков даже включили вклады в этой валюте в линейку своих продуктов.

Цена 1 доллара США в гонконгских долларах

Цена 1 доллара США в дирхамах ОАЭ