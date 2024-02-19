Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Японии, отступающий на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения в пятницу, сегодня утром консолидируются над уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра теряет 0,8%, торгуясь в районе 82,8 доллара за баррель. Отметим, что старт недели на мировых рынках обещает быть достаточно спокойным, что связано с выходным на площадках в США, следствием чего станет снижение объемов торгов и волатильности. При этом, в рамках предстоящей недели инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, которые будут опубликованы в среду и могут способствовать пересмотру инвесторами ожиданий относительно дальнейших действий американского регулятора в свете денежно-кредитной политики. Из макроэкономической статистики на неделе выделим выход данных по инфляции в Еврозоне, а также предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, закончив неделю в районе 3 242 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и умеренного спроса на риск на внешних площадках. Отметим, что индекс Мосбиржи, несмотря на пятничное снижение, продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 3 200 пунктов, что говорит в пользу возможного продолжения роста нашего рынка. В случае же отступления рынка под данную отметку возрастут риски перехода нашего рынка в полноценную коррекцию.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль снижается относительно основных мировых валют. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,1% и 0,4%, торгуясь в районе 92,3 и 99,6 рубля, юань подтягивается на 0,7%, поднявшись до 12,74 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Стабилизация рынка энергоносителей в середине диапазона 80 — 85 долларов за баррель по нефти марки Brent, а также рост предложения иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26 февраля, будут способствовать восстановлению позиций рубля. В сложившихся обстоятельствах на горизонте текущей недели ожидаем, как минимум, тестирования парой доллар/рубль поддержки на уровне 90 рублей, а при благоприятных обстоятельствах — возвращение американской валюты в диапазон 85 — 90 рублей.