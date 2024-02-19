Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю на уровне закрытия предыдущей недели (3242 п.), хотя в пятницу обновил максимум с октября прошлого года. После оглашения решения Банка России по ключевой ставке инвесторы в пятницу предпочли зафиксировать прибыль. Обеспокоенность могла вызвать риторика регулятора о том, что судить об "устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций" пока преждевременно. Помимо этого, Банк России повысил до 13,5-15,5% ожидания по средней ставке на 2024 год (с 12,5-14,5% ранее).

На этом фоне практически весь рынок в пятницу завершил торги снижением. Сильнее других упали котировки акций IT-компаний, традиционно наиболее чувствительных к уровню процентных ставок в экономике. Лидерами снижения среди IT-компаний стали бумаги ВК (VKCO 660 руб., —2,11%): в СМИ было опубликовано сообщение о том, что компания «не планирует инвестировать в маркетплейсы». Напомним, ранее акции компании дорожали на слухах о том, что ВК может выкупить долю Baring Vostok в Ozon.

Текущая неделя будет короткой-в пятницу 23 февраля торги на Мосбирже проводиться не будут в связи с праздничным днем. Учитывая отсутствие мягких сигналов от Банка России, близость сопротивления в области максимумов прошлого года (3290 п.) и предстоящие длинные выходные, не исключаем осторожного настроя инвесторов на текущей неделе. При этом корпоративный календарь выглядит достаточно насыщенным.

Сегодня о результаты за 2023 год опубликует Юнипро, завтра ожидается публикация результатов ВТБ за 2023 год, а акционеры Мать и Дитя проголосуют по вопросу редомициляции с Кипра в Калининградский САР. В четверг начнутся торги акциями КЛВЗ "Кристалл".

На глобальных площадках сегодня может наблюдаться пониженная активность ввиду того, что фондовые биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президентов. С утра на азиатских площадках разнонаправленные настроения — гонконгский Hang Seng снижается на 1%, японский Nikkei теряет 0,1%, а индекс CSI 300 прибавляет 0,5%, корейский KOSPI — 1,1%.