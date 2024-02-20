МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В понедельник, 19 февраля, рубль снизился, хотя всю сессию боролся. К завершению торгов доллар укрепился на 0,12% до 92,33 рубля, курс евро вырос на 0,31% до 99,47 рубля, курс китайского юаня увеличился на 1,02% до 12,7800 рубля.

Ситуация складывается для рубля довольно непростой. Казалось бы, внутри налогового периода и при условии сохранения норм обязательной продажи доли валютной выручки компаниями-экспортерами поддержка рубля должна быть безусловной. Но есть деталь: бизнес ранее столкнулся с сужением выручки, что негативно сказывается и на параметрах предложения валюты на внутреннем рынке.

Получается, что импортеры, которые в это время активно пополняют свои запасы валютой для реализации сделок далее, сейчас не могут это сделать в нужном объеме. Страдает — рубль.

В то же время, в пользу российской валюты продолжает играть фактор высокой ключевой ставки ЦБ РФ. Как минимум до июня показатель в сторону понижения не изменится.

Покупатели остаются "за главного" на рынке нефти. Фактор поддержки тут прежний: это новый виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Баррель нефти сорта Brent во вторник поднялся к $83,45.

Сегодня доллар США будет двигаться в рамках 92,30-92,80 рубля, евро останется в диапазоне 99-100 рублей, юань — 12,65-12,90 рубля.

Российский фондовый рынок перешел к смешанным движениям из-за большого количества внутренних сигналов. Во вторник индекс Мосбиржи проследует в границах 3230-3260 пунктов. Индекс РТС будет торговаться в пределах отметок 1100-1125 пунктов.