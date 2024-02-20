Российский рынок показал смешанную динамику в начале короткой рабочей недели: индекс Мосбиржи в понедельник повысился на символические 0,06%, индекс РТС снизился на 0,16%. В то время как отдельные бумаги показывают относительно позитивную динамику, широкому рынку в целом не хватает импульса для уверенного направленного движения. Позитивной динамике на рынке акций не способствует повышение Банком России прогноза по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5% (с 12,5-14,5% ранее).

Между тем рубль продолжил слабеть на фоне ухудшения прогноза Банка России в отношении положительного сальдо счета текущих операций до $42 млрд (с $75 млрд ранее). Если валютный курс закрепится выше 93 рублей за доллар США, нельзя исключать дальнейшего ослабления рубля в направлении 95 рублей за один доллар.

В лидерах роста в понедельник оказались акции финансовых организаций. В частности, акции Совкомбанка подорожали на фоне сообщения о приобретении Хоум Банка. Акции Уралсиба USBN продолжили отыгрывать пятничную новость о завершении финансового оздоровления банка.

С другой стороны, бумаги Polymetal потеряли около 9% на фоне новостей о заключении соглашений о продаже за $3,69 млрд российского бизнеса, на который в прошлом году пришлось 70% выручки. Казахстанский Polymetal продаст 100% акций АО "Полиметалл" АО "Мангазея Плюс". Таким образом, оценка российских активов составила 5,3х EV/EBITDA LTM и 3,6х EV/EBITDA на основе прогнозных значений на 2023 год.

Совет директоров Группы "Черкизово" рекомендовал выплатить 205,38 рублей на акцию дивидендами за 2023 год, что соответствует дивидендной доходности 4,5% по текущим котировкам. В бумагах отмечалась фиксация прибыли на повышенных объемах.

Учитывая короткую торговую неделю и не способствующие росту российского рынка в краткосрочной перспективе фундаментальные факторы, не исключаем коррекционное движение в направлении технической поддержки в области 3000 п. по индексу Мосбиржи. С технической точки зрения, индекс Мосбиржи вышел из зоны перекупленности, а также пересек 9-дневную скользящую среднюю сверху вниз, что может сигнализировать о продажах.