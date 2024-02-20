Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. Исключением выступает рынок Южной Кореи, снижающийся на 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня утром отступают на 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,1%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Отметим, что сегодня на рынок после длинных выходных возвращаются американские инвесторы, что приведет к росту объемов торгов и волатильности. При этом из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по индексу опережающих индикаторов в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 245 пунктов. Отметим, что вчера пятничное снижение не получило продолжение, чему способствовало улучшение ситуации на рынке энергоносителей и закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в верхней половине диапазона 80 — 85 долларов за баррель. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи удержать текущие уровни.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль вновь находится под давлением. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань теряют в пределах 0,3%, торгуясь в районе 92,5, 99,7 и 12,82 рубля соответственно. Отметим, что национальной валюте пока так и не удалось воспользоваться факторами поддержки — стабильной ситуацией в ценах на нефть и ростом предложения иностранной валюты на рынке. Однако в ближайшие сессии не исключаем попыток рубля перейти к укреплению, в результате чего пара доллар/рубль может отступить в районе 90 рублей, а при благоприятных обстоятельствах уйти под данную отметку.