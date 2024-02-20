"По нулям": рынок продавить не удалось
По итогам понедельника индекс акций Мосбиржи закрылся "по нулям" у 3245 п. Но здесь важен контекст — в пятницу были массированные распродажи бумаг на высоких оборотах, а вчера не было продолжения падения и объемы торгов упали на треть. Значит, восходящий тренд по-прежнему актуален, и двигаемся по плану: рост индекса к верхней границе боковика 3000-3300 п. Напрячься фондовым быкам придется лишь при потере 3200 п., но это не базовый сценарий.
Сильнее рынка были акции ВТБ (+3%) на фоне ожидаемой 20 февраля отчетности за 2023 г.: прибыль будет рекордной, но с дивидендами придется ждать еще как минимум год. Правда, покупать бумаги под начало выплат надо заранее, как бы на опережение. Раллировали и акции Ростелекома (+3%) на фоне анонса дивидендов за 2023 г. и вероятности выхода на биржу дочек корпорации, цель на 90 руб. сохраняется.
Слабее рынка были бумаги Polymetal. Обвал на 10% и минимумы за последний год. Причина — продажа российского бизнеса и отсутствие дивидендов. Падение бумаг вразрез к широкому рынку, о чем мы и предупреждали все последние недели, может быть продолжено.
А рубль остается волатильным после заседания ЦБ и на фоне новых санкционных угроз. Курс доллара сейчас 92,5, и это важная техническая область. По нашим оценкам, больше шансов на умеренное укрепление рубля поближе к 90 за доллар США.
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