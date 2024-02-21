Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,3%. Исключение составляет рынок Китая, растущий на 2,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения во вторник, сегодня с утра отступают на 0,1%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,5%, торгуясь в районе 82,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, а также выступления представителей ведущих Центробанков.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, закончив сессию в районе 3 208 пунктов. Сегодня на старте торгов российские акции может поддержать восстановление рынка энергоносителей, что будет способствовать активизации покупок. При этом российский рынок вплотную подошел к поддержке на уровне 3 200 пунктов. В случае дальнейшего снижения и отступления ниже данной отметки возрастут риски продолжения коррекционного снижения. Пока же удержание индексом Мосбиржи позиций выше 3 200 пунктов говорит о сохранении шансов на возобновление роста и обновление максимумов прошлого года.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро снижаются на 0,1% и 0,3%, отступив до 92,3 и 99,7 рубля соответственно, юань, напротив, прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 12,81 рубля. На наш взгляд, в ходе сессии национальная валюта может попытаться улучшить позиции на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает консолидироваться в середине диапазона 80 — 85 долларов за баррель, а также подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. В сложившейся ситуации пара доллар/рубль в ходе торгов может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей.