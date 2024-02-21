Индекс акций Мосбиржи вчера рухнул более чем на 2%, закрытие вечерней сессии прошло ниже 3175 п., и это крупнейшее дневное падение рынка с середины декабря 2023 г. Обороты торгов составили рекордные 100 млрд руб.

Причина распродаж бумаг кроется в анонсе санкций США и ЕС 23-24 февраля. Участники рынка поспешили из акций из-за высокой неопределенности перед длинными выходными в России. Есть опасения ограничений к биржевой инфраструктуре — НКЦ. По факту выхода санкций участники рынка переоценят новые вводные, эмоции улягутся и вероятность стабилизации на рынке есть. Движение индекса Мосбиржи вверх к максимумам года не отменяется, а просто откладывается.

Слабее рынка вновь были бумаги Polymetal — цена достигла минимумов декабря 2022 г. Риски дальнейшего падения сохраняются на фоне продажи российского бизнеса и отсутствия дивидендов. Сегодня под раздачу попадут и бумаги QIWI на фоне отзыва лицензии ЦБ у банка Киви. Именно две эти бумаги значились у нас в аутсайдерах с самыми высокими рисками для инвесторов. А акции Ростелекома почти достали до нашего таргета у 90 руб., ралли с начала года достигало +30%.

На фоне сильного падения рынка бросается в глаза устойчивость рубля — он даже не вздрогнул, и доллар остался ниже 92,5. Причина — валютные барьеры от ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров. Также на рынке есть опасения санкций к НКЦ, и в такой ситуации спрос на валюту закономерно низкий. Все помнят лето 2022 г., когда на таких же страхах к биржевой инфраструктуре доллар рушился на 50. Поэтому о девальвации рубля речи как не шло, так и не идет.