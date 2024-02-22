МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В среду, 21 февраля, рубль двигался разнонаправленно. Внешний фон был сдержанным, внутренний — перегружен эмоциями, но рублю удалось главное: сохранить равновесие. К завершению торгов доллар США поднялся на 0,22% до 92,55 руб., курс евро сохранился без изменений на уровне 99,99 рубля, курс китайского юаня просел на 0,05% до 12,7935 рубля.

В фокусе рыночного внимания остаются два момента: биржевая качка в секторе акций и скорое внедрение 13 пакета антироссийских санкций. С первым все более-менее понятно — пройдет пара дней и инвесторы успокоятся. В конце концов, они не видели отзыва банковских лицензий почти год. Со вторым подробности появятся к 24 февраля, а до тех пор гадать бессмысленно.

Налоговый период в этот раз не приносит рублю привычного вдохновления — просто потому, что объем валютной выручки компаний-экспортеров ранее заметно сократился. Те потоки, что уже оказались на площадке, не удовлетворяют потребностей импортеров и прочих покупателей.

Нефтяной рынок вернулся к повышению после технического отката. Общий настрой тут сохраняется "бычьим" в связи с триггерами Ближнего Востока. Баррель нефти сорта Brent в четверг повышается к 83,25 доллара.

Сегодня доллар США проследует в диапазоне 92,45-93,00 рубля. Пока у него есть все для повышения. Евро будет двигаться в рамках отметок 99,60-100,80 рубля, юань — 12,70-12,95 рубя.

Российский фондовый рынок сложно переживает новости об отзыве лицензии у QIWI Банка и будущем внедрении антироссийских санкций со стороны Запада. В четверг индекс МосБиржи останется в пределах 3105-3165 пунктов. Индекс РТС намерен торговаться в рамках 1045-1085 пунктов.