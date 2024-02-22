Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,9%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после минимального роста в среду, сегодня с утра прибавляют до 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает вчерашнюю тенденцию к росту, подтягиваясь на 0,4% и торгуясь в районе 83,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня можно выделить публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок, а также статистику по продажам жилья и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 2,1%, закончив торги в районе 3 140 пунктов. Сегодня на старте торгов возможно сохранение преобладания продаж в российских акциях. Несмотря на позитивные внешний фон, внимание инвесторов сосредоточено на санкционных рисках, что будет способствовать дальнейшему снижению рынка. Плюс к этому продажам способствует и технических фактор — уход индекса Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 3 200 пунктов, сигнализирующий о рисках развития коррекции, может привести к срабатыванию у части инвесторов "стопов" по длинным позициям. В сложившихся обстоятельствах в рамках сессии индекс Мосбиржи может отступить в район 3 100 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 92,7 и 12,81 рубля соответственно, евро растет на 0,5%, поднявшись до 100,5 рубля. Национальная валюта также находится под давлением со стороны санкционных рисков, что не позволяет ей воспользоваться факторами поддержки в виде стабильной ситуации в ценах на нефть и повышенным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров. Текущая ситуация вряд ли позволит национальной валюте в ходе сессии продемонстрировать восстановление. Скорее всего, учитывая факторы поддержки, можно ожидать попыток стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам на текущих уровнях, что приведет к удержанию парой доллар/позиций в середине диапазона 90 — 95 рублей.