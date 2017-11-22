НБУ получил документы белорусского Паритетбанка на покупку "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 22 дек - ПРАЙМ. Нацбанк Украины подтвердил, что получил от белорусского государственного Паритетбанка документы на покупку украинской "дочки" Сбербанка SBER, они находятся на рассмотрении.

Белорусский Паритетбанк в четверг сообщил, что направил заявку в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка.

"Национальный банк Украины официально получил 21 декабря 2017 от Управления делами президента Республики Беларусь пакет документов для согласования, через акционерное общество "Паритетбанк" (Республика Беларусь), приобретение опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" находятся на рассмотрении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав это недостаточностью представленных документов. В начале августа стало известно, что еще один претендент на покупку "дочки" Сбербанка, инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, отозвала из Нацбанка Украины свою заявку.