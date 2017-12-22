Xiaomi планирует крупное IPO

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Xiaomi Corp., один из ведущих производителей смартфонов в Китае, еще недавно казался компанией, отжившей свое. Однако в этом году производитель пережил возрождение, добившись восстановления продаж в Китае и за рубежом, и теперь намерен воспользоваться ситуацией и стать публичной компанией, сообщает Dow Jones.

Как сообщили информированные источники, инвестбанки, стремящиеся организовать IPO Xiaomi, ранее в этом месяце рекламировали компанию, и некоторые из них озвучивали оценку свыше 100 млрд долларов. Согласно Dealogic, при такой оценке размещение Xiaomi стало бы крупнейшим в Китае с тех пор, как Alibaba Group Holding Ltd. в 2014 году была оценена в 169 млрд долларов.

IPO станет большим шагом вперед для Xiaomi, которая в 2014 году была одним из самых дорогих стартапов в мире, получив оценку в 46 млрд долларов.

Однако вскоре ее опередили конкуренты, копировавшие ее тактику продаж и тратившие больше средств на рекламу. Компания также выпустила несколько проблемных смартфонов, что повредило ее репутации.

Источники, близкие к компании, указывают, что оценку, превышающую уровень 2014 года, оправдывает восстановление продаж в Китае и высокие результаты в Индии. Как они добавили, в этом году компания превысила собственный целевой показатель по выручке.

Как сообщили источники, за организацию IPO конкурируют более 10 западных и китайских банков. По их словам, компания склоняется к листингу в Гонконге, а не в Нью-Йорке, поскольку розничные инвесторы в Гонконге знакомы с продукцией Xiaomi и знают ее основателя Лэй Цзюня. В Китае это культовая фигура, сравнимая с основателем Apple <AAPL> Inc. Стивом Джобсом.