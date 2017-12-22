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ФАС внесла в правительство распоряжение о долгосрочных тарифах РЖД до 2025 г


Компании / Индустрия / Технологии / Финансы / Транспорт

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ внесла в правительство распоряжение по долгосрочным тарифам РЖД с 2019 по 2025 год, однако пока есть разногласия с Минтрансом и Минэкономразвития, сообщил журналистам замглавы ФАС Александр Редько.

"Мы внесли распоряжение по долгосрочным тарифам на следующий регуляторный период с 2019 по 2025 год по принципу "инфляция минус". С Минтрансом и с Минэкомразвития у нас одно разногласие - какую инфляцию брать", - рассказал он.

Он также отметил, что ФАС обсуждала эту тему с грузоотправителями по поручению премьер-министра РФ Медведева, были проанализированы их аргументы по тарифам. "Все сходятся на том, что мы должны учитывать фактическую инфляцию за предыдущие 12 месяцев, но они (Минтранс и МЭР - ред.) просят учитывать прогнозную. Разногласия носят не принципиальный характер. Надеемся, что до конца года выйдет акт правительства, и уже у коллег будет ясность, сколько строить и как планировать свою жизнь на ближайшие семь лет, потому что нынешний долгосрочный период заканчивается в 2018 году включительно", - сказал Редько.

По его словам, новая долгосрочная тарифная система фиксирует темп роста тарифа на перевозку каждого конкретного груза по формуле "инфляция минус". "РЖД получило все возможности для установления скидок до -50% на период до 10 лет. Используя скидки, РЖД сможет выставить конкурентноспособные тарифы и поборется за потребителей в условиях межвидовой конкуренции. Выручка РЖД будет складываться исходя из способности привлечь грузы на железную дорогу, а не лоббировать повышение тарифов и установление надбавок", - подытожил замруководителя службы.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В нем, в том числе, фиксируется, что естественные монополии должны будут перейти на долгосрочные тарифы. Также отмечается, что будет утвержден новый тарифный прейскурант для РЖД.

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