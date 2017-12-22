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ЦБ снизил общий лимит долга банков перед ним по валютным операциям на 2018 г до $15 млрд


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России снизил совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютным операциям на 2018 год до 15 миллиардов долларов с 25 миллиардов долларов в 2017 году, сообщает регулятор в пятницу.

"Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам РЕПО в иностранной валюте и кредитам в иностранной валюте на 2018 год установлен эквивалентным 15 миллиардам долларов США. Банк России последовательно снижает эту величину по мере нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке с учетом прогноза ее развития. С октября 2014 года совокупный лимит был эквивалентен 50 миллиардов долларов США, в 2017 году — 25 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении.

С ноября задолженность кредитных организаций по указанным операциям отсутствует. Установленный лимит отражает готовность регулятора в случае необходимости возобновить проведение этих операций для поддержания финансовой стабильности.

ЦБ также принял решение не устанавливать с 1 января 2018 года максимума объема предоставления средств в рублях по сделкам "валютный своп" (с 19 декабря 2014 года максимальный объем эквивалентен 10 миллиардам долларов).

Поясняется, что это решение регулятора обусловлено сохранением стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке и отсутствием у большинства кредитных организаций потребности в привлечении рублевых средств у ЦБ в условиях структурного профицита ликвидности.

 

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