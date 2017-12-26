Доля россиян старше 60 лет показала в ноябре самый быстрый рост среди заемщиков

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля заемщиков в возрасте старше 60 лет в ноябре 2017 года выросла на 1 процентный пункт и составила 10,4% от общего числа россиян с действующими кредитными обязательствами, это самый значительный рост среди всех возрастных групп заемщиков, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Также увеличилась доля заемщиков в возрастных сегментах моложе 25 лет (+0,4 п.п.), от 30 до 39 лет (+0,5 п.п.) и от 40 до 49 лет (+0,1 п.п.). В свою очередь, снижение доли было отмечено в категориях заемщиков от 25 до 29 лет (-1,4 п.п.) и от 50 до 59 лет (-0,6 п.п.).

По данным НБКИ, самая высокая доля заемщиков в возрасте старше 60 лет среди 40 регионов-лидеров по общему количеству заемщиков в ноябре была отмечена в Алтайском крае (14,8%), Бурятии (14,3%), Кемеровской (12,5%) и Пензенской (12,3%) областях, а самая низкая - в Ханты-Мансийском АО (7,1%), Московской области (7,2%), Москве (8%) и Санкт-Петербурге (8,2%).

"Розничное кредитование в 2017 году активно растет по всем типам кредитов - как обеспеченных, так и необеспеченных. Растет и количество заемщиков всех возрастных категорий с действующими кредитами. При этом с точки зрения возрастной структуры заемщиков, самый большой рост демонстрирует сегмент граждан старше 60 лет",- приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

Однако, по его словам, говорить о каких-то ярко-выраженных предпочтениях кредиторов именно к данной возрастной категории не приходится. Не менее активно кредитуются заемщики наиболее работоспособного возраста (от 30 до 39 лет), а также самые молодые граждане моложе 25 лет, которые являются резервом для роста розничного кредитования в будущем, отметил Викулин.