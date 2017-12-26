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НБУ вернул Ярославскому на доработку заявку на покупку Проминвестбанка у ВЭБа


Компании / Мировая экономика / Экономика / Финансы / Банки

 


КИЕВ, 26 дек - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, которые были поданы на согласование регулятору для покупки украинского Проминвестбанка у российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом во вторник заявил Нацбанк Украины.

"НБУ 22 декабря 2017 года вернул Ярославскому А.В. на доработку пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в связи с его некомплектностью. Если необходимые документы будут подготовлены, инвестор имеет право вторично подать пакет", - говорится в сообщении НБУ на официальной странице в соцсети Twitter.

Ранее в декабре текущего года глава российского ВЭБа Сергей Горьков опроверг информацию о возможной продаже Проминвестбанка бизнесмену Ярославскому. Горьков заявил, что переговоры с бизнесменом в 2017 году действительно велись, но договоренности с ним достичь не удалось.

В то же время Горьков отмечал, что ВЭБу важно покинуть украинский рынок, и работа в этом направлении идет.

 

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