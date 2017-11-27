Вадим Кулик стал зампредом правления Газпромбанка

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Вадим Кулик из "Открытие Холдинга" стал зампредом правления Газпромбанка, следует из материалов кредитной организации.

Согласно материалам, Банк России согласовал кандидатуру Кулика на пост зампреда правления и члена правления Газпромбанка 22 декабря, в тот же день топ-менеджер был назначен на должность.

До своего назначения на занимаемую должность Кулик с конца октября являлся советником председателя правления. Он участвовал в работе по реализации политики развития информационных технологий в головном офисе и филиалах, координировал вопросы разработки стандартов и регламентации процессов операционного сопровождения банковских продуктов, участвовал в работе по централизации и координации всех систем управления рисками, политик и процедур в данной области.

В конце октября банк сообщил, что совет директоров Газпромбанка рассматривает кандидатуру Вадима Кулика на должность заместителя председателя правления банка.

Вадим Кулик работает в финансовом секторе с 1995 года. С 2004 по 2008 годы занимал должность старшего вице-президента "ВТБ 24". В 2008 году перешел в Сбербанк SBER. Затем до 2017 года в должности зампреда правления Сбербанка возглавлял блоки "Технологии" и "Риски". В конце января он покинул свой пост в Сбербанке, а с мая 2017 года начал работать в "Открытие Холдинге", в котором занимал должность первого зампреда правления и занимался курированием направлений по информационно-технологическому обеспечению, финансовых подразделений дочерних компаний.

Газпромбанк - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий банковские, финансовые, инвестиционные продукты и услуги корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. По данным РИА Рейтинг, Газпромбанк на 1 ноября занимал третье место в банковской системе РФ с активами в 5,594 триллиона рублей.