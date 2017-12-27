ЦБ 16 января и 13 февраля предложит купонные облигации на 700 млрд руб

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ 16 января и 13 февраля предложит пятую и шестую серии купонных облигаций Банка России (КОБР) на общую сумму в 700 миллиарда рублей по номинальной стоимости, следует из материалов регулятора.

По выпуску КОБР-5 количество облигаций установлено на уровне 300 миллионов штук, номинальная стоимость - тысяча рублей, дата начала размещения установлена на 16 января, дата погашения и выплата купонного дохода - 18 апреля.

По выпуску КОБР-6 количество облигаций установлено на уровне 400 миллионов штук, номинальная стоимость также тысяча рублей, дата начала размещения установлена на 13 февраля, дата погашения и выплата купонного дохода - 16 мая.

Ставка купона облигаций - ключевая ставка Банка России.

Облигации ЦБ – это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.