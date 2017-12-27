МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 118 /1952/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4556-У от 2.10.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П "О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49219 от 12.12.2017, вступает в силу с 1.01.2019/;

- указание № 4641-У от 7.12.2017 "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49269 от 15.12.2017, вступает в силу со дня публикации/;

- указание № 4653-У от 19.12.2017 "О порядке функционирования сервиса "Телефон доверия" Банка России для приема обращений граждан и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции" /вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации/;

- приказ № ОД-3580 от 21.12.2017 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации "Восточно-страховой альянс";

- приказ № ОД-3581 от 21.12.2017 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Красноярская страховая компания "Возрождение-Кредит";

- приказ № ОД-3583 от 21.12.2017 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ЭкономСтрахование";

- приказ № ОД-3584 от 21.12.2017 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Акционерная страховая компания "РОСМЕД";

- приказ № ОД-3586 от 21.12.2017 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО";

- приказ № ОД-3590 от 21.12.2017 "О внесении изменений в приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3427";

- приказ № ОД-3599 от 21.12.2017 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- приказ № ОД-3601 от 21.12.2017 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года № ОД-2251";

- приказ № ОД-3603 от 21.12.2017 "О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" ПАО Банк "ФК Открытие" /г. Москва/";

- приказ № ОД-3604 от 21.12.2017 "О внесении изменения в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3526";

- приказ № ОД-3605 от 21.12.2017 "О внесении изменений в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3525";

- приказ № ОД-3610 от 22.12.2017 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ" ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" /г. Москва/";

- приказ № ОД-3611 от 22.12.2017 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ" ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- письмо Банка России и Федерального казначейства от 20.12.2017 № 05-45-7/10266 / № 07-04-05/03-985 "О переводе подразделениями Банка России остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства в декабре 2017 года".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 21.12.2017; сообщения АСВ для вкладчиков КБ "ЕВРОСТАНДАРТ" /ООО/ и ООО КБ "Новопокровский"; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств седьмого имущественного взноса Республики Крым.