Бинбанк отменил собрание акционеров, на котором планировалось избрать совет директоров

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Бинбанк отменил назначенное на 27 декабря собрание акционеров, на котором планировалось избрать новый состав совета директоров, следует из опубликованных на сайте кредитной организации материалов.

"В связи с возложением функций временной администрации Бинбанка на УК ФКБС собрание акционеров банка 27 декабря 2017 года не состоится", - говорится в документах.

Бинбанк проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка регулятор объявил 21 сентября. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.