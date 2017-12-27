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Бинбанк отменил собрание акционеров, на котором планировалось избрать совет директоров


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Бинбанк отменил назначенное на 27 декабря собрание акционеров, на котором планировалось избрать новый состав совета директоров, следует из опубликованных на сайте кредитной организации материалов.

"В связи с возложением функций временной администрации Бинбанка на УК ФКБС собрание акционеров банка 27 декабря 2017 года не состоится", - говорится в документах.

Бинбанк проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка регулятор объявил 21 сентября. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

 

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