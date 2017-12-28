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Минфин РФ предлагает налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности


Компании / Финансы

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предусмотрел в законопроекте о криптовалютах налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности, заявил журналистам в кулуарах Общественного совета при Минфине РФ замминистра финансов Алексей Моисеев.

На общественном совете при Минфине РФ 28 декабря был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В законопроекте даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

"Там (в законопроекте - ред.) есть отсылка на нормы налогообложения майнинга, что президент и поручил нам сделать. Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. В этой связи некоторые виды деятельности, когда любой человек сможет подключиться и эмитировать (криптовалюту - ред.), по сути, заниматься майнингом, будут слегка вне закона", - сказал Моисеев.

"Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица", - пояснил он. "Если индивидуальный предприниматель - один налог, если юрлицо - другой. Это ничем не отличается от предпринимательской деятельности", - указал чиновник.

Минимального порога объема майнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается, добавил Моисеев. Замминистра также отметил, что в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, таким образом, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства для предпринимателей.

В ноябре первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что майнинг как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение. Также, по ее словам, майнинг - это не только производство криптовалют, а более широкое понятие.

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