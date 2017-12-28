МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Совет директоров банка "Глобэкс" переизбрал своим председателем Александра Зеленова, который также занимает аналогичную должность в Связь-банке, следует из материалов кредитной организации.

"Избрать председателем совета директоров АО "Глобэксбанк" Зеленова Александра Викторовича", — говорится в документах.

Зеленов возглавил совет директоров банка "Глобэкс" в июне прошлого года, Связь-банка — в июле. Работает во Внешэкономбанке (Внешторгбанке СССР) с 1977 года.

Банк "Глобэкс", основанный в 1992 году, в разгар кризиса 2008 года был передан на санацию ВЭБу, в настоящее время является его "дочкой". Госкорпорации принадлежит 99,99% акций "Глобэкса", которые ВЭБ планирует продать.