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Совет директоров банка "Глобэкс" переизбрал своим председателем Александра Зеленова


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Совет директоров банка "Глобэкс" переизбрал своим председателем Александра Зеленова, который также занимает аналогичную должность в Связь-банке, следует из материалов кредитной организации.

"Избрать председателем совета директоров АО "Глобэксбанк" Зеленова Александра Викторовича", — говорится в документах.

Зеленов возглавил совет директоров банка "Глобэкс" в июне прошлого года, Связь-банка — в июле. Работает во Внешэкономбанке (Внешторгбанке СССР) с 1977 года.

Банк "Глобэкс", основанный в 1992 году, в разгар кризиса 2008 года был передан на санацию ВЭБу, в настоящее время является его "дочкой". Госкорпорации принадлежит 99,99% акций "Глобэкса", которые ВЭБ планирует продать.

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