FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ уточнил оценки платежного баланса и оттока капитала за январь-сентябрь 2017 г


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Банк России уточнил свои оценки профицита текущего счета платежного баланса и оттока капитала за 9 месяцев 2017 года, сообщается на сайте ЦБ.

По уточненным данным, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2017 года составило 22,4 миллиарда долларов (рост на 46% в годовом выражении). Ранее, в октябре, ЦБ оценивал профицит текущего счета платежного баланса РФ за 9 месяцев в 26,6 миллиарда долларов.

Кроме того, ЦБ существенно снизил оценку оттока капитала за 9 месяцев - до 16,5 миллиарда долларов. В октябре ЦБ оценивал отток капитала за 9 месяцев в 21 миллиард долларов. Отток капитала за 9 месяцев прошлого года составлял 10 миллиардов долларов.

"По отчетным данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2017 года составило 22,4 миллиарда долларов США против 15,3 миллиарда долларов США по итогам 9 месяцев 2016 года. Сказался рост профицита торгового баланса, сформировавшийся в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры основных товаров российского экспорта", - говорится в сообщении.

Внешний долг РФ, по уточненной оценке ЦБ, по состоянию на 1 октября 2017 года составил 536,7 миллиарда долларов, увеличившись на 22,5 миллиарда долларов (или на 4%) с начала года. В октябре ЦБ оценивал рост внешнего долга за январь-сентябрь в 4,5%, до 537,5 миллиарда долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ