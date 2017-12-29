Агентство Блумберг назвало лучшие и худшие активы для инвестиций 2017 г

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Агентство Блумберг назвало лучшие и худшие активы для инвестиций уходящего года.

Как говорится в рейтинге, составленном агентством, в 2017 году идея инвестирования в криптовалюту, в частности в биткоин, вероятно, стала наиболее привлекающей внимание. "Биткоин взлетел на 1500%, в то время как другие криптовалюты, такие как Ethereum и Litecoin подорожали как минимум на 6000%", - отмечается в сообщении. Однако в рейтинг, составленный Блумберг, вошли только традиционные валюты.

Наиболее доходной мировой валютой аналитики Блумберг назвали мозамбикский метикал. Курс этой валюты к доллару вырос в 2017 году на 21%. Среди лучших мировых валют в тройке лидеров также чешская крона и польский злотый - курсы их валют продемонстрировали рост на 18%. Узбекский сум, напротив, стал худшей валютой уходящего года, его курс обрушился на 60%.

В категории самых доходных ценных бумаг первое место заняли государственные облигации Греции - они подорожали на 63,7%. Второе место заняли гособлигации Белиза и Аргентины - их рост составил 38,7% и 30%, соответственно. Гособлигации Венесуэлы подешевели на 55%.

Среди фондовых индексов наибольший рост продемонстрировал украинский UX - он вырос на 80%. Индекс Казахстана увеличился на 64%, Монголии - на 63%. Фондовый индекс Пакистана снизился при этом на 22%.

Лидером в категории самых прибыльных сырьевых активов стал палладий, его стоимость за год увеличилась на 54%. Цены на медь и алюминий выросли на 29%. Стоимость природного газа, сахара и кофе, напротив, упала в текущем году.