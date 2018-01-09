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Telegram намерен запустить блокчейн-платформу и криптовалюту‍


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Создатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров хочет на основе своего мессенджера Telegram запустить собственную блокчейн-платформу и криптовалюту, пишет издание TechCrunch.

Как стало известно изданию, Дуров намерен запустить блокчейн-платформу "третьего поколения" на основе Telegram, что должно позволить осуществлять онлайн-платежи внутри мессенджера.

Поясняется также, что данная платформа получит название Telegram Open Network, а в качестве средств взаиморасчета (валюты) будет использоваться собственная криптовалюта, которую, отмечается в сообщении, могут называть Gram.

Запуск этих нововведений планируется осуществить за счет проведения первичного размещения криптовалюты (ICO).

Помимо этого от инвестиционных фондов и крупных компаний Дуров планирует привлечь около $500 млн. 

Общая стоимость токенов по результатам может составить от $3 до $5 млрд.

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