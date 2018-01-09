Группа ВТБ завершила объединение своих европейских подразделений

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Группа ВТБ 29 декабря 2017 года завершила реструктуризацию своих европейских подразделений - VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юрлицо, VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии, сообщила пресс-служба банка.

"Реорганизация будет способствовать созданию единой правовой и операционной инфраструктуры, а также консолидации поддерживающих функций. Кроме того, централизация откроет доступ к продуктовому портфелю банка для всех европейских клиентов, позволит усилить команду и оптимизировать ресурсы. Экономия издержек от объединения составит около 40 миллионов евро в год, что соответствует примерно 40% общего объема текущей базы расходов европейских подразделений. Кроме того, новая структура позволит значительно повысить эффективность управления ликвидностью и капиталом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение использовать инновационную организационно-правовую форму - Societas Europaea (SE), то есть, компании, учрежденной в соответствии с корпоративным правом ЕС, - полностью соответствует стратегии группы ВТБ по развитию присутствия в Европе, одном из приоритетных регионов для группы за пределами России.

Головной офис нового банка расположен во Франкфурте-на-Майне, также новая структура включает в себя филиал в Вене. Кроме того, в состав VTB Bank (Europe) SE вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank, а офис ВТБ в Париже был закрыт, отмечается в сообщении.

Процедура слияния, включая закрытие офиса во Франции и регистрацию филиала VTB Bank(Europe) SE в Вене, была одобрена Европейским центральным банком (ЕЦБ) и местными регуляторами.

"Мы стали первой российской банковской группой и одним из первых банков в Европе, осуществивших реорганизацию в форме Societas Europaea (SE). Это подчеркивает важность Европы в целом и Франкфурта, как ее финансового центра, для группы ВТБ. VTB Bank (Europe) SE является универсальным банком с упором на обслуживание международных клиентов. Проведенное слияние создает хорошую основу для роста бизнеса в стратегически важном для нас регионе", - приводятся в сообщении слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева.