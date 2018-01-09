Aston Martin изучает возможность проведения IPO с оценкой на уровне 5 млрд фунтов

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Aston Martin изучает возможность проведения IPO, при котором компания будет оценена в 5 млрд фунтов, сообщает Dow Jones со ссылкой на Bloomberg.

Такая оценка британской компании является предварительной, а ее консультанты также изучают другие варианты развития бизнеса, сказали Bloomberg осведомленные источники.

По словам источников, инвесторы могут быть особенно заинтересованы в IPO компании в этом году благодаря запланированному выходу Aston Martin в сегмент кроссоверов в 2019 году.