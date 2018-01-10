Около 12 тыс человек лишились в 2017 г работы в связи с ликвидацией банков в РФ

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2017 году в связи с отзывом лицензий у кредитных организаций и началом осуществления в отношении них ликвидационных процедур уволено около 12 тысяч человек против 13,5 тысяч человек в 2016 году, сообщили РИА Новости в агентстве.

"В 2017 году Агентством в ликвидируемых кредитных организациях в связи с их ликвидацией уволено около 12 тысяч человек. По сравнению с 2016 годом, когда было уволено 13,5 тысячи человек, количество уволенных работников несколько уменьшилось", - сказали в АСВ.

Банк России в 2017 году вдвое снизил темпы расчистки банковского сектора: с начала 2017 года рынок покинули 50 игроков против почти сотни в 2016 году.

Очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего, два года, сообщала в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с этого момента в результате "очистки" банковского сектора число банков в РФ сократилось почти на треть.