Минфин разместил ОФЗ двух серий на 38 млрд руб из лимита в 40 млрд руб

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 38 миллиардов рублей из предложенных 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

На первом аукционе Минфин разместил в полном объеме ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,25% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,2552% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,03% годовых. Спрос - 70,598 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 18,014 миллиарда рублей из лимита в 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,9% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,48% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,1022% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,45% годовых. Спрос - 19,714 миллиарда рублей.