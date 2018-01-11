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Morgan Stanley сравнила потребности майнеров криптовалют в электричестве с энергозатратами Аргентины


Компании / Финансы / Банки
  • # Биткоин-ферма для создания криптовалюты
    © AFP, Stephane de Sakutin

МОСКВА,11 янв - ПРАЙМ. В новом 2018 году у майнеров криптовалют потребности в электричестве могут превысить энергопотребление в Аргентине.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика финансовой компании Morgan Stanley Николаса Эшсворта, потребности в энергии для майнинга превысят 140 ТВт-ч. Это не менее 0,6% от всего мирового энергопотребления.

Эшсворт также считает, что электромобилям, эксплуатируемым по всему миру, может потребоваться такой объем электроэнергии только в 2025 году.

По мнению эксперта, такой спрос на электроэнергию полезен для бизнеса, который делает инвестиции в развитие проектов "зеленой" энергетики, в том числе - NextEra Energy Inc., Iberdrola SA и Enel SpA.

По данным агентства Bloomberg, к концу прошлого 2017 года спрос на электричество у майнеров криптовалюты биткоин вырос до 20,5 ТВт-ч.

Ранее в декабре исследователи компании Digiconomist заявляли, что уже к 2020 году на майнинг будет потребляться столько же электричества, сколько в настоящее время во всем мире.

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