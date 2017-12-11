МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER открыл лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для группы Сбербанк", - говорится в сообщении.

Как отмечает банк, блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями Сбербанка. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами. Среди задач лаборатории - популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов ... Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий - это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн - инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка, руководителя "Сбербанк КИБ" Игоря Буланцева.

Отмечается, что на сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе с "Северсталью" CHMF, "М.Видео" и ФАС, которые уже используются на практике.

Многие компании РФ активно интересуются технологией. Например, в декабре управляющий директор блокчейн-коммуны ВЭБ Алексей Благирев рассказал РИА Новости, что Внешэкономбанк в скором времени планирует представить юридическую лабораторию LegalLab, которая займется консультационными вопросами в сфере криптовалют и протоколирования данных на основе блокчейн. Председатель госкорпорации Сергей Горьков в декабре заявил, что совместный проект ВЭБа и Росреестра по учету и регистрации недвижимости в РФ на базе блокчейна планируется запустить в январе 2018 года. Всего ВЭБ пилотирует шесть проектов на блокчейне.