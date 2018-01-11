Goldman: Биткоин может стать новой альтернативой золоту

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Биткоину пока не удалось полностью восстановиться. За прошедший месяц акции Bitcoin Investment Trust (GBTC) подорожали более чем на 30%, однако чистая стоимость активов фонда снизилась примерно на 7%, согласно Morningstar, сообщает Dow Jones.

Это снижение отчасти связано с ужесточением регулирования в Китае и Южной Корее. Так, в прошлом году китайские власти запретили первичное размещение монет (ICO) и ограничили объем торговых сделок на внебиржевом рынке, что может замедлить торговую активность и, возможно, повысить кредитный риск. Сообщается, что власти предписали постепенно сворачивать майнинг биткоинов.

В опубликованном в среду отчете аналитики Goldman Sachs анализировали особенности биткоина в качестве денежного средства. Аналитик Зак Пэндл предполагает, что биткоин способен сделать транзакции более простыми, но лишь в теории. Он признает, что спрос на криптовалюты может быть связан с "недовольством" существующими регулируемыми финансовыми системами. По данным Google Trends, за последние пять лет поисковые запросы "биткоин" чаще всего отмечались в Нигерии, Южной Африке и Гане – все эти страны отличаются нестабильным курсом национальной валюты и/или ограничениями на обращение иностранной валюты.

Кроме того, Пэндл усматривает признаки "классического спекулятивного пузыря", а также считает, что в долгосрочной перспективе криптовалюта, возможно, не окажется выгодным инвестиционным инструментом. "Необходимо понимать, что в качестве денежных средств у криптовалют должна быть низкая ожидаемая доходность в долгосрочной перспективе, несмотря на высокую текущую доходность", - отметил он. Если предположить, что доходность криптовалют будет равной или ниже роста реального роста мирового объема производства, то цифровая валюта будет приносить низкий или нулевой доход подобно инструментам хеджирования, таким как золото или другие подобные металлы, считает Пэндл.

Аналитик отмечает наблюдающееся противоречие. Как может биткоин или другие криптовалюты одновременно генерировать высокий доход, который в последнее время наблюдают инвесторы, и считаться надежным активом? Ответа пока нет.