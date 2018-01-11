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ЦБ РФ зафиксировал хищения со счетов граждан в банках в новогодние праздники


Компании / Финансы

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Банк России в новогодние праздники зафиксировал хищения со счетов граждан в кредитных организациях, но такие случаи не были массовыми, сообщил журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"Хищения у клиентов кредитных организаций, да, мы знаем, что такие были. Но это не настолько массовое явление. Все такие вещи нам попадают в статистике, мы их видим", - сказал он.

Сычев в конце прошлого года предупреждал, что активность хакеров в период праздников резко возрастает. Уже в середине декабря прошлого года Сычев отмечал, что регулятор зафиксировал новый всплеск активности хакеров.

Тем не менее, в ЦБ тогда сообщали, что результативность действий киберпреступников снижается, – это касается атак как на счета граждан, так и юридических лиц.

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