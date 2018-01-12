ЦБ: Ипотечный портфель российских банков за 11 мес вырос на 13%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ипотечный портфель российских банков в январе-ноябре 2017 года вырос на 13% и превысил 5 триллионов рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Банка России данные.

"Ипотечный портфель банков в рублях и иностранной валюте на 1 декабря 2017 года превысил 5 триллионов рублей, его прирост с начала 2017 года составил 13%. Только за январь–ноябрь прошлого года банки предоставили гражданам более 935 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,7 триллиона рублей", — говорится в материалах.

Регулятор отмечает, что под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года банки продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. В частности, они профинансировали более 122 тысяч сделок по покупке жилья на сумму 232,6 миллиарда рублей, превысив аналогичные показатели ноября 2016 года – на 56% и 70% соответственно. Средневзвешенная ставка по рублевым ИЖК снизилась по итогам ноября на 15 базисных пунктов и достигла исторического минимума в 9,8% (против октябрьского значения 9,95%).

Ипотечные кредиты в валюте по-прежнему теряют свою привлекательность среди населения. В ноябре банки не выдали ни одного валютного кредита на покупку жилья. Всего за одиннадцать месяцев в иностранной валюте было выдано 10 кредитов против 29 кредитов за соответствующий период 2016 года. Объем выданных средств сократился до 500 с 800 миллионов в рублевом эквиваленте, составив 0,03% от общего объема ИЖК.

ЦБ также зафиксировал улучшение качества обслуживания ИЖК. Доля просроченной задолженности снизилась по состоянию на 1 декабря 2017 года до 1,4% против 1,7% годом ранее.