МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 1 /1955/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4579-У от 11.10.2017 "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49399 от 22.12.2017, вступает в силу с 1.01.2018/;

- приказ № ОД-3720 от 28.12.2017 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества "Страховая компания АИЖК";

- постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 113/925-7 от 06.12.2017 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.12.2017; информация о величине активов и собственных средств /капитала/ кредитных организаций по состоянию на 1.12.2017; перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых /депонированных/ аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада /депозита/ с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1.12.2017; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.12.2017; сообщение АСВ для вкладчиков Банка "Солидарность" АО; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств восьмого имущественного взноса Республики Крым.