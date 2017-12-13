Нацбанк Украины не получал документов от Микитася на покупку доли в Проминвестбанке

КИЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Нацбанк Украины не получал документов на согласование покупки долей в Проминвестбанке, украинскому бизнесмену Максиму Микитасю было отказано в июле, сообщил регулятор в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее в пятницу Антимонопольный комитет Украины сообщил, что открыл дело "о концентрации в виде приобретения физическим лицом - гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества".

"Национальный банк пока не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". Ранее, в апреле 2017 года, пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" подали два гражданина Украины. 28 июля 2017 Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю и Павлу AKHA Фуксу в ПАО "Проминвестбанк"", - сообщили в Нацбанке.

В конце декабря Нацбанк Украины сообщил, что вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского Проминвестбанка. Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже Проминвестбанка Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

При этом регулятор предупредил, что приобретение существенного участия в банке без согласования Национального банка не допускается.

"Национальный банк имеет право применять меры воздействия к лицам, которые приобрели прямо или косвенно существенное участие в банке без согласования с регулятором, а именно: накладывать штраф в размере до 10 процентов номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса", - сообщили в банке. Кроме того Национальный банк вправе применить меры воздействия к банку в случае, если структура собственности банка станет непрозрачной в результате такого несогласованного приобретения. В частности, банк может быть отнесен к категории проблемных.