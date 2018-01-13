JP Morgan потерял $143 млн на кредите одному клиенту

НЬЮ-ЙОРК, 13 янв - ПРАЙМ. Американский банк JP Morgan в отчетности за прошлый квартал признал убыток в размере $143 млн по маржинальному займу одному клиенту, сообщает "Коммерсант".

Финансовый директор Марианн Лейк сообщила журналистами, что списание было связано с южноафриканским ритейлером Steinhoff.

Steinhoff 5 декабря объявил, что было выявлено нарушение бухгалтерского учета. Эта информация вызвала резкое падение курса акций компании, зарегистрированной во Франкфурте и Йоханнесбурге, отмечает Bloomberg.