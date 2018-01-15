МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. В понедельник выходит из печати "Вестник Банка России" № 2 (1956).

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- положение № 599-П от 30.08.2017 "О требованиях к порядку создания и ведения баз данных информационных систем, хранения содержащейся в них информации о страховых резервах, средствах страховых резервов, собственных средствах /капитале / и об их движении, предоставления доступа к такой информации Банку России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49438 от 25.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- положение № 607-П от 3.10.2017 "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49386 от 22.12.2017, вступает в силу по истечении 12 месяцев после дня публикации/;

- указание № 4533-У от 18.09.2017 "О дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к его содержанию, порядку представления и опубликования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49483 от 27.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4595-У от 31.10.2017 "О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49484 от 27.12.2017, вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 95 "О порядке проведения актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению"/;

- указание № 4606-У от 16.11.2017 "О внесении изменения в пункт 3.6 Указания Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49156 от 7.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4626-У от 28.11.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2013 года № 3027-У "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России и членов их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49371 от 22.12.2017, вступает в силу со дня публикации/;

- указание № 4627-У от 28.11.2017 "О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги /супруга / и несовершеннолетних детей" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49370 от 22.12.2017, вступает в силу со дня публикации/;

- указание № 4638-У от 6.12.2017 "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49423 от 25.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4639-У от 6.12.2017 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49422 от 25.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4659-У от 21.12.2017 "О внесении изменения в пункт 30 Указания Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49450 от 26.12.2017, вступает в силу со дня публикации/;

- приказ № ОД-3 от 9.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- информационное письмо об исполнении требований пункта 3 статьи 291 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" № ИН-015-53/66 от 29.12.2017;

- информационное письмо о маркировке сайтов финансовых организаций в поисковой системе "Яндекс" № ИН-015-53/1 от 09.01.2018.