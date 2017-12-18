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ВТБ предложил инвесторам евробонды Сбербанка на сумму до $350 млн


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. ВТБ выставил на продажу выпущенные в 2014 году еврооблигации Сбербанка SBER на сумму до 350 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ВТБ предложил инвесторам бумаги для продажи в формате обратного голландского аукциона. Минимальная цена установлена в размере 101% от номинала.

Ценные бумаги были размещены в марте 2014 года, до введения антироссийских санкций, на сумму 500 миллионов долларов с погашением в марте 2019 года под 4,15%.

В декабре 2017 года ВТБ также выставлял на продажу еврооблигации Сбербанка на сумму до 460 миллионов евро с погашением в марте 2019 года, средства от продажи которых планировал использовать на приобретение других ценных бумаг, кредитование, и иные корпоративные цели. Книга заявок на вторичное размещение еврооблигаций превысила 500 миллионов евро, но итоги сделки не раскрывались.

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